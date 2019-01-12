В 2019 году завершат строительство второй МКАД

В этом году планируется завершить строительства второй МКАД. Об этом 27 января в интервью каналу «Беларусь 1» рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его словам, будет достроен последний участок трассы — автомобильная дорогая Р-80, в результате чего кольцо будет полностью завершено.

«Дорога будет соответствовать первой категории, не будет никаких ограничений», — отметил министр.

Он также сообщил, что в 2019 году завершится реконструкция трассы М-6 Минск-Гродно, а ее реконструированные участки сделают платными. Кроме того, в конце года начнется, а в 2020-м завершится реконструкция дороги М-7 Минск-Ошмяны-граница Литвы с реконструкцией пункта пропуска Каменный Лог.

Кроме того, в 2019 году планируется текущий ремонт 670 километров дорог и капитальный ремонт 20 километров дорог.

Также идут работы по электрификации железных дорог, завершаются работы на отрезке Жлобин-Калинковичи. Планируется развивать контейнерные перевозки «Западная Европа-Западный Китай».