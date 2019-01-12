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28. 01. 2019

В Новополоцке ищут свидетелей убийства местного жителя

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Новополоцкая милиция устанавливает обстоятельства смерти 42-летнего Павла Ганцелева, который разыскивался с 6 января как без вести пропавший и труп которого обнаружили 22 января на улице Молодежной,165.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК (убийство, при отягчающих обстоятельствах).

Тех, кто мог видеть погибшего накануне, или знает что-либо об обстоятельствах смерти, просят обратиться по телефонам: 102, 8-029-710-18-44.

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