Лукашенко восхитился раздетыми и полуголыми фигуристами

Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию, заявил 27 января президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию в "Минск-Арене". При этом он восхитился тем, как фигуристы «раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры».

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В связи с этим президент подчеркнул, что не хоккеисты "самые мужественные люди", а именно фигуристы, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Международную федерацию конькобежного спорта за возможность проведения чемпионата Европы в Беларуси и заявил о готовности провести соревнования более высокого уровня.

Слова благодарности он также адресовал тренерам и другим специалистам, призвав приезжать их на работу в Беларусь.