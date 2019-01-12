Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 09:19
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Соболенко впервые вошла в топ-10 мирового женского рейтинга

Арина Соболенко Источник фото: WTA

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вошла в топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам открытого чемпионата Австралии она переместилась с 11-го на 10-е место, имея в своем активе 3485 очков.

Первое место в рейтинге заняла Японская теннисистка Наоми Осака - 7030 очков. Также в топ-10 вошли Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Слоан Стивенс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Ангелика Кербкр (Германия), Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды) и Каролин Возняцки (Дания).

Белоруска Александра Саснович находится на 33-м месте, Виктория Азаренко - на 51-й позиции, а Вера Лапко занимает 63-е место.

Это Интересно
Теннис
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.