Соболенко впервые вошла в топ-10 мирового женского рейтинга

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вошла в топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам открытого чемпионата Австралии она переместилась с 11-го на 10-е место, имея в своем активе 3485 очков.

Первое место в рейтинге заняла Японская теннисистка Наоми Осака - 7030 очков. Также в топ-10 вошли Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Слоан Стивенс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Ангелика Кербкр (Германия), Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды) и Каролин Возняцки (Дания). Белоруска Александра Саснович находится на 33-м месте, Виктория Азаренко - на 51-й позиции, а Вера Лапко занимает 63-е место. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby