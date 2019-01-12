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28. 01. 2019

Больше всего запасов на складах Минска и Минской области

За декабрь 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций белорусской промышленности выросли на 67,5 млн рублей и на 1 января 2019 года составили 4,47 млрд рублей. По данным Национального статистического комитета, запасы растут четвертый месяц подряд.

Наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (84,7% среднемесячного объема производства) и Минска (80,6%), наименьший - в Витебской (36,3%) и Гомельской (33,7%) областях.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции отмечен в производстве текстиля, одежды, изделий из кожи и меха. Он в 2,9 раза превысил среднемесячный объем производства.

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