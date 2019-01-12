Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 09:28
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Нацбанк продолжит либерализацию валютного законодательства

Источник фото: Telegraf.by

В 2019 году Национальный банк Беларуси продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации экономики. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе по итогам 2018 года и о задачах на 2019 год. По его словам, к концу года и далее удельный вес кредитов в рублях в совокупной структуре кредитов должен быть выше 50%.

При этом Нацбанк будет формировать новую законодательную базу, предусматривающую снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физлиц, а также  на открытие счетов юрлицами в иностранных банках. Кроме того, запланирована отмена ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Также предусмотрено создание системы валютного мониторинга.

Кроме того, c 1 марта исключаются расчеты в  валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в валюте, и по отдельным видам договоров страхования. Исключается и возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на расчеты в валюте.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.