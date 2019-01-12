Нацбанк продолжит либерализацию валютного законодательства

В 2019 году Национальный банк Беларуси продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации экономики. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе по итогам 2018 года и о задачах на 2019 год. По его словам, к концу года и далее удельный вес кредитов в рублях в совокупной структуре кредитов должен быть выше 50%.

При этом Нацбанк будет формировать новую законодательную базу, предусматривающую снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физлиц, а также на открытие счетов юрлицами в иностранных банках. Кроме того, запланирована отмена ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Также предусмотрено создание системы валютного мониторинга.

Кроме того, c 1 марта исключаются расчеты в валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в валюте, и по отдельным видам договоров страхования. Исключается и возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на расчеты в валюте.