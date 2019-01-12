Население Беларуси за год сократилось на 16 тыс. человек

Население Беларуси за 2018 год сократилось на 16 181 человека и на 1 января составило 9,475 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. В стране родилось 94388 человек, что на 8168 детей меньше, чем в 2017 году, а умерло - 119 931 человек, или на 620 больше.

Естественная убыль населения выросла на 8779 человек до 25543 человека.

Самой распространенной причиной смерти стали болезни системы кровообращения, от котрых умерло 67523 человек. 18 786 человек умерли из-за новообразований.

От внешних причин умерло 7 661 человек, или на 287 меньше, чем в 2017 году. В том числе количество самоубийств сократилось на 193 до 1752. Смертность от отравлений алкоголем сократилась на 132 до 1365. 275 человек было убито, или на 60 меньше случаев убийств. В ДТП погибло 744 человека (на 66 меньше). Количество утоплений сократилось на 24 до 444.

Внутри страны за прошлый год сменили место жительства 236 821 человек.

В Беларусь прибыл 24601 мигрант из-за рубежа, а за границу выехало 15239 человек. Миграционный прирост составил 9 362 человека.

В 2018 году из стран СНГ в Беларусь прибыло 17008 человек, из них 90,1% приехали из России, Туркменистана, Украины и Казахстана. В страны СНГ выехало 64,5% уехавших, из них в РФ – 68,5%.