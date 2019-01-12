В Барановичском районе машина сбила шедшего по центру дороги пешехода

Вечером 25 января в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УВД Брестской области.

21-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Renault, ехал по трассе Р-91 Осиповичи-Барановичи. На 182 километре трассы при обгоне другого автомобиля водитель сбил необозначенного фликерами 24-летнего пешехода, который шел по центру проезжей части. Пешеход с травмами госпитализирован. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby