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28. 01. 2019

В Барановичском районе машина сбила шедшего по центру дороги пешехода

Источник фото: ГАИ Брест

Вечером 25 января в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УВД Брестской области.

21-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Renault, ехал по трассе Р-91 Осиповичи-Барановичи. На 182 километре трассы при обгоне другого автомобиля водитель сбил необозначенного фликерами 24-летнего пешехода, который шел по центру проезжей части.

Пешеход с травмами госпитализирован.

 

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