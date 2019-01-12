Кассирам, операторам и водителям приготовиться: кого заменят роботы на белорусском рынке труда к 2030 году

Пока Amazon открывает сети магазинов без кассиров и продавцов, нейронные сети учатся рисовать картины, а McKinsey & Company предрекает потерю 800 млн рабочих мест к 2030 году и замену их роботами, эксперты Битрикс24 рассказали, кому уже пора приготовиться сменить профессию на белорусском рынке труда.

Кассиры и продавцы

Если вы думали, что магазины без кассиров и продавцов открывает только Amazon и до нашей страны отдаленное будущее дойдет еще не скоро, то нет. В ноябре прошлого года открылся первый в Минске, и как заявляли организаторы во всем СНГ, магазин будущего без участия людей. Все что нужно покупателю, чтобы в него попасть – смартфон и установленное приложение магазина. Все остальное делают датчики и привязанная к приложению банковская карта.

«Пока это конечно больше экзотика, чем повседневная реальность, но уже есть исследования, что через 10 лет доля торговых точек без участия людей составит 10-15% в ритейле, – рассказывают в Битрикс24. – Всего в белорусской рознице занято более 600 тыс человек. И для 60-90 тыс из них к 2030 году найдется замена».

Почему появление бесконтактных магазинов пока не массовое явление? Это вопрос цены, времени и надежности ПО. Технология совершенствуется с каждым годом и крупный ритейл начнет ее внедрять, как только сможет просчитать реальные риски и выгоды.

Операторы колл-центров

Чат-ботами, автоответчиками и телефонными роботами «ваш звонок очень важен для нас» уже никого не удивишь. Но технологии в общении с клиентами тоже не стоят на месте. Уже сегодня существуют сотни различных IVR-систем, которые частично заменяют обычного оператора колл-центра. Это заранее записанные голосовые сообщения, которые выстраиваются по определенному скрипту продаж и вместе с программой распознавания голоса могут успешно «общаться» с человеком.

«Следующий шаг – использование нейросетей для того, чтобы робот мог адекватно отвечать на ситуации выходящие за рамки скриптового поведения, – рассказывают в Битрикс24. – Сейчас эти использование нейросетей становится все более распространённым. И чем дольше они развиваются тем быстрее мы получим полную замену операторов колл-центров. К 2030 году продажи в телемаркетинге будут на 90% делаться роботами».

К слову, у CRM Битрикс24 тоже есть возможность роботизированной работы с клиентами. Это как роботы для автоматической связи с клиентами (например, поздравить с днем рождения в соцсети или отправка смс), так и настраиваемые webhooks – уведомления для сотрудников, руководителей и партнёров.

Дальнобойщики

Все уже в курсе про автопилот Tesla и его возможности. Несмотря на отдельные происшествия он продолжает совершенствоваться и уже через год-два дойдет до уровня полноценной замены водителя. Но, что более важно, стремительно развиваются и автопилоты для большегрузных автомобилей. Большегрузный Mercedes-Benz Future Truck 2025 откатал с автопилотом по дорогам Невады уже более 20 тыс км. А компания Volvo Trucks уже в 2019 начнет клиентские тестовые испытания полностью автономных платформ Vera без кабины водителя. Все, будущее уже наступило.

«Да, автономные Volvo на белорусских дорогах появятся не в этом и не в следующем году, но к 2030 уже никого удивлять не будут, – уверены в Битрикс24. – Профессия дальнобойщик исчезнет так же как и профессия машинистки, а людям придется заняться чем-то другим. Для кого-то это печально, но с другой стороны бизнес постоянно развивается и новые технологии создают новые профессии».

Цена автономного тягача Volvo или беспилотного Mercedes пока не раскрывается. Однако преимущества для бизнеса подобного подхода очевидны: убирается человеческий фактор ошибки, экономия на зарплате, налогах и обучении, снижение затрат на страховку и по десятку других статей затрат.

Кладовщики

Еще в 2014 году Amazon запустила полностью автоматизированные склады в США. Суть в том, что все товары сортируются и доставляются к погрузчику с помощью роботов разработанных алгоритмов. Если в начале 2015 года на складах компании трудилось всего 15 тысяч машин, то сейчас их более 100 тыс вместе с 200 тыс складских работников. И тренд на увеличение числа роботов сохраняется.

«Полностью автоматизированный склад – очень дорогое удовольствие. Речь идет о сотнях миллионах долларов, – уточняют в Битрикс24. – В Беларуси такую систему себе не сможет позволить даже самый крупные игроки на рынке ритейла, не говоря уже о промышленности. Тем не менее, с учетом нашего технологического отставания на 10-15 лет от западных трендов, уже к 2030 году такие системы станут более-менее распространенными и в Беларуси».

Что произойдет с кладовщиками, как профессией? Исходя из опыта сотрудников Amazon, их переучат на операторов складских роботов, а дальше все будет зависеть от новых технологий.

Кто следующий?

На очереди оказывается очень много профессий, из которых людей могут вытеснить роботы: юристы, финасовые аналитики, журналисты, строители, врачи, криминалисты и даже художники. Алгоритмы нейросетей совершенствуются с каждым годом и то, что вчера казалось невозможным сегодня уже не удивляет.

Алармисты считают, что роботы со временем смогут полностью заменить человека в большинстве профессий и людям придется зарабатывать на жизнь по-другому. Скептики же видят дальнейшее развитие в симбиозе технологий и человека, основанном на разумном использовании возможностей одних и креативности других.