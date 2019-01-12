Рогачевского рецидивиста задержали на выходе из колонии

Житель деревни Старый Мазолов Рогачевского района не успел выйти из исправительной колонии, как снова может оказаться там же. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гомельской области.

Ранее неоднократно судимый мужчина в 2016 году был осужден на 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима за кражи из дачных домов. 23 января у него закончился срок заключения и собирался покинуть исправительную колонию № 20 под Мозырем. Но за воротами колонии его уже ждали рогачевские милиционеры, у которых накануне появились доказательства его причастности к краже в апреле 2013 года там из дачного дома садового инвентаря.

Рогачевским РОСК решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Пока мужчина находится в изоляторе временного содержания.