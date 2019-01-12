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28. 01. 2019

Беларусбанк подумает над возобновлением кредитования строительства жилья на этой неделе

Беларусбанк на этой неделе примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья, которое было приостановлено в конце 2018 года. Об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Как отметил председатель правления банка, Виктор Ананич, Беларусбанк не поменял свои условия кредитования по программам партнерским, и продолжит кредитовать по ним в этом году на прежних условиях. Кроме того, сохранены условия кредитования по указу №240, а также по программе стройсбережения.

В 2018 году на кредитование покупки и строительства жилья Беларусбанк выделил более 1 млрд рублей, это 57% от выданных кредитов всей банковской системы страны.

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