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28. 01. 2019

Главврача центра медицинской реабилитации осудили на 2,5 года «домашней химии»

Источник фото: tut.by

Суд Заводского района Минска 28 января приговорил бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения 66-летнего Сергея Корытько к 2,5 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Ему также запрещено пять лет занимать определенные должности.

Именно такое наказание просила прокурор, которая также хотела конфисковать имущество, но суд с этим не согласился. Наказание наименьшего предела, предусмотренного частью 1 статьи 430 УК (получение взятки), по которой суд признал виновным главврача, передает БелаПАН.

Сергея Корытько задержали в июне 2018 года. Он обвинялся в получении взятки в 2 тыс. долларов от бизнесмена Владимира Ладутько. Сам бизнесмен заверял, что это была благодарность за то, что медцентр закупил у его фирмы один аппарат, намечалась покупка второго. Однако второй тендер выиграла другая фирма.

Осужденный заявил, что обжаловать приговор не будет. Он также отметил, что раскаивается.

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