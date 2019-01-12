В Беларусь на неделе придет потепление

На этой неделе в Беларуси, по данным Белгидромета, на смену морозам идет потепление, и к концу недели установится оттепельная с осадками погода. Температура будет повышаться и в конце недели окажется на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Во вторник на значительной части территории осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью от минус 2 градусов по юго-западу до минус 11 по северо-востоку страны, днем от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду во многих районах снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью от 0 до 6 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.

В четверг на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью от минус 6 градусов по северо-западу до 1 градуса тепла по юго-востоку, днем от минус 3 до плюс 3 градусов.

В пятницу на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до 3 градусов тепла.

В выходные дни ожидается оттепельная с осадками погода.