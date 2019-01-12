В Молодечно женщина задушила восьмилетнего сына

29-летняя жительница Молодечно задушила своего восьмилетнего сына. Об убийстве она сама сообщили в милицию вечером 26 января, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Женщина задержана согласно п. 2 ч. 2 ст. 139 УК. В связи с признаками психического расстройства она госпитализирована, возле нее выставлен пост охраны.

По сведениям СК, подозреваемая воспитывала ребенка одна, жила в квартире с родственниками. На учетах никто из членов семьи не состоял, к уголовной и административной ответственности не привлекался, семья среди находящихся в социально-опасном положении не значилась. Точную причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby