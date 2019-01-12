Министр ЕЭК: Беларусь несет наибольшие издержки от барьеров в ЕАЭС

Беларусь несет наибольшие издержки от существующих в Евразийском экономическом союзе барьеров. Такое мнение высказала 28 января на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Она также раскрыла некоторые подробности состоявшейся на прошлой неделе встречи с премьером-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает БелТА.

В частности, по ее словам, речь шла об устранении барьеров в Евразийском экономическом союзе и формировании общего рынка газа. Обсуждались конкретные предложения Беларуси и то, как надо «последовательно и быстро вести работу по устранению барьеров, сокращать изъятия и ограничения, активнее работать над задачами, которые поставлены в Договоре о ЕАЭС».

Что касается тарифов на транзит газа, то Татьяна Валовая заявила, что это является частью вопроса формирования общего газового рынка, который должен появиться в ЕАЭС к 2025 году.

По ее мнению, в ЕАЭС необходимо увеличивать вес решений, принимаемых на наднациональном уровне. «Многие вещи, если они будут приниматься не на национальном, а на уровне ЕАЭС, вполне возможно, позволят решить те проблемы, которые ставит Беларусь», - подчеркнула она.