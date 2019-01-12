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29. 01. 2019

В Беларусь начнет поступать теплый воздух

29 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем и поступление теплой воздушной массы. Ожидается пасмурная погода. На значительной части территории осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня -3..+3°С.

По данным Белгидромета, 30 января погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, по юго-востоку Беларуси скажется влияние малоподвижной фронтальной системы. Во многих районах пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная -днем -3..+3°С.

31 января влияние атмосферного фронта распространится на большую часть страны. На большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти слабый. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северо-западу до +1°С по юго-востоку, максимальная - днем -3..+3°С.

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Беларусь
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