Минское "Динамо" уступило ЦСКА в овертайме

Хоккеисты минского "Динамо" 28 января в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступили в Москве местному ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0). При этом по ходу игры минчане вели со счетом 2:0.
Шайбы в матче забросили: 0:1 - Лисовец (26.46). 0:2 - Ковыршин (34.47). 1:2 - Капризов (43.53). 2:2 - Науменков (57.27). 3:2 - Капризов (62.34).
"Динамо" завершило выездную серию и очередной матч проведет дома 31 января против "Адмирала" из Владивостока.
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