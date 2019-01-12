В Щучинском районе автономный пожарный извещатель спас семью

В деревне Лелюшевцы Щучинского района Гродненской области ночью 29 января произошел пожар. Проживавшая в загоревшемся доме семья спаслась от пожара благодаря своевременно сработавшему автономному пожарному извещателю. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
В частности, спаслись хозяин дома 1939 года рождения, его сын и дочь. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.
Причиной возгорания мог стать перекал печи.
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