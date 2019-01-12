Беларусь и Украина возобновят демаркацию границы 20 марта

Совместная белорусско-украинская демаркационная комиссия на заседании в Гомеле подвела итоги выполнения демаркационных работ на границе между Беларусью и Украиной, а также утвердила план демаркации границы на 2019 год. Об этом сообщили в белорусском посольстве в Киеве.

Стороны договорились начать 20 марта работы по вынесению границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а с апреля продолжить установку пограничных знаков.

В марте в Киеве пройдет встреча рабочей группы, которая сравнит результаты уравнивания геодезических данных общей геодезической сети.