Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 08:50
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
29. 01. 2019

Беларусь и Украина возобновят демаркацию границы 20 марта

Источник фото: БелТА

Совместная белорусско-украинская демаркационная комиссия на заседании в Гомеле подвела итоги выполнения демаркационных работ на границе между Беларусью и Украиной, а также утвердила план демаркации границы на 2019 год. Об этом сообщили в белорусском посольстве в Киеве.

Стороны договорились начать 20 марта работы по вынесению границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а с апреля продолжить установку пограничных знаков.

В марте в Киеве пройдет встреча рабочей группы, которая сравнит результаты уравнивания геодезических данных общей геодезической сети.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.