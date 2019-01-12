Посол Беларуси призвал к диалогу между ЕС и ЕАЭС

Беларусь является сторонником диалога и взаимодействия между Европейским и Евразийским союзами в целях формирования в перспективе общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Об этом заявил посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко в статье в немецком журнале Business & Diplomacy.

По его словам, Беларусь последовательно выступает за снижение напряженности в регионе и начало стратегического инклюзивного диалога по вопросам европейской безопасности.

Как отметил дипломат, отпечаток на международное позиционирование Беларуси наложили «непростая история и географическое положение».