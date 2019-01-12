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29. 01. 2019

Лукашенко отдал поля на окраине Минске под застройку

Источник фото: Telegraf.by

Президент Беларуси своим указом № 29, который 29 января был опубликован на Национальном правовом портале, внес изменения в генеральный план Минска. В частности, он перенес 24 гектара земли из ландшафтно-рекреационной зоны в районе улицы Полины Меделки возле Новинок под строительство многоэтажек и школы.

Исключенная под строительство зона была зарезервирована для перспективного развития Минска после 2030 года.

Сейчас на изымаемой земле растет бурьян и сельхозкультуры.

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