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29. 01. 2019

В Чериковском районе пьяные друзья за одну ночь угнали два автомобиля

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

Двое жителей Черикова, одному из которых 21 год, а другому - 17 лет, ранее судимые за кражи, в ночь на 17 января угнали два автомобиля. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Могилевского облисполкома.

В начале выпившие приятели заприметили ВАЗ-21063 1989 года выпуска, который был оставлен на улице не запертым. Парни решили покататься по Чериковскому району, но через восемь километров от города они съехали в кювет и застряли в снегу. Не сумев выехать на дорогу, угонщики подожгли машину.

Возле ближайшего дома в деревни Горки они увидели автомобиль ИЖ-2117220 «Москвич», который был также не заперт. Более того, в замке зажигания находился ключ. На машине приятели добрались до города, н, не сумев въехать на горку, бросили автомобиль.

Уже на следующий день злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК (угон). В отношении старшего из приятелей также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество). Его подозревают в том, что он в начале января через интернет под предлогом продажи мобильного телефона завладел 60 рублями жительницы Пинска.

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