В Минске столкнулись МАЗ и легковушка: один человек погиб

Ночью 29 января в Минске на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек оказались зажаты, а еще один погиб. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По данным МЧС, столкнулись грузовой МАЗ и легковой Audi. Спасатели деблокировали водителя легковушки и еще двоих пассажиров, которые были госпитализированы. Также спасатели извлекли из Audi еще одного пассажира, который погиб. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby