Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 10:38
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
29. 01. 2019

В Минске столкнулись МАЗ и легковушка: один человек погиб

Источник фото: МЧС

Ночью 29 января в Минске на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек оказались зажаты, а еще один погиб. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По данным МЧС, столкнулись грузовой МАЗ и легковой Audi.

Спасатели деблокировали водителя легковушки и еще двоих пассажиров, которые были госпитализированы. Также спасатели извлекли из Audi еще одного пассажира, который погиб.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.