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29. 01. 2019

Из бюджета отдадут деньги на оплату кредитов Оршанского льнокомбината

Источник фото: Telegraf.by

Оршанскому льнокомбинату в 2019 году возместят проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 25 января №50, которое официально опубликовано 29 января. Проценты возместят за счет средств республиканского бюджета.

Кредит получен в сумме 51,83 млн долларов для расширения производства в рамках модернизации предприятия.

Также Беларусбанку в 2019 году за счет средств республиканского бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного на строительство служебного жилья для работников Оршанского комбината.

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