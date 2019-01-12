Из бюджета отдадут деньги на оплату кредитов Оршанского льнокомбината

Оршанскому льнокомбинату в 2019 году возместят проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 25 января №50, которое официально опубликовано 29 января. Проценты возместят за счет средств республиканского бюджета.

Кредит получен в сумме 51,83 млн долларов для расширения производства в рамках модернизации предприятия. Также Беларусбанку в 2019 году за счет средств республиканского бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного на строительство служебного жилья для работников Оршанского комбината. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby