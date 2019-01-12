В Минске изъяли более 300 пар кроссовок на 78 тыс. рублей

В Минске изъяли 312 пар обуви, которые реализовывались с нарушением законодательства. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 10 января сотрудники милиции в одном из торговых центров по проспекту Победителей выявили продажу кроссовок New Balance без документов, подтверждающих согласие правообладателя на введение их в гражданский оборот.

Общая стоимость продукции превысила 78 тыс. рублей. В отношении ИП составлен административный протокол по части 3 статьи 9.21 КоАП за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby