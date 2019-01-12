Поэма Тодара Кляшторного зазвучала под импровизацию

Трио Buben Naruszewicz Baisan выпустило альбом “З нажом на сонца”. Название – цитата из поэмы Тодара Кляшторного “Калі асядае муць”, избранные части из которой и были записаны. Декламация Алеся Плотки, гитара Леонида Нарушевича и электроника Влада Бубена представляют известное произведение в необычном ключе. Альбом продолжает программу на стихи тридцатых “1937”, которая была презентована в прошлом году. В околоновогодний период поэма часть за частью выкладывались в интернет, и теперь доступна для прослушивания целиком.

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Комментируют создатели, – “Наша задумка довольна проста – зафиксировать эмоциональные части поэмы, сложить из них пазл города и эпохи. С читкой произведения целиком лучше справятся профессиональные актёры, мы же позволили себе поимпровизировать под характерные пейзажи того времени: вот течение жизни на улице, вот тёмная корчма. Поэма записывалась в один заход со стихами тридцатых и мы не были уверены, что сможем сыграть две программы подряд. Но в какой-то момент открылось второе дыхание и в сердце города мы зафиксировали его пульс восьмидесятилетней давности“.

Эспериментальное трио было создано на почве сотрудничества поэта Алеся Плотки (Baisan) с электронным музыкантом Владом Бубеном. Вместе с гитаристом Леонидом Нарушевичем (группа “Князь Мышкин”) они издали вот уже пятый номерной лонгплей. Среди работ коллектива выделяются Bulbahuana, который вошёл в топ-3 лучших электронных альбомов Беларуси 2017 и “Папяросы” – перевод книги Юрко Издрыка.

Альбом задуман как студийный, его живое исполнение не планируется. Возможно, в течение года выйдет в свет третья, не анонсированная раньше часть экспериментов со стихами тридцатых. Авторы намекают на возвращение к корням, когда трио было дуэтом, а музыкальная составляющая более экстремальной.