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29. 01. 2019

В Волковыске нашли тело пропавшего 22-летнего парня

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Волковыске не удалось вовремя отыскать пропавшего 22-летнего парня. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома. Вечером 26 января в милицию обратилась жительница Волковыска, которая заявила, что накануне ее сын ушел из дома и уже сутки не выходит на связь.

В течение ночи милиционеры отрабатывали места возможного появления парня, его знакомых, парки и леса. А в 10:30 27 января в пяти километрах от Волковыска вблизи деревни Пекари в лесу был обнаружен труп пропавшего.

В милиции подозревают суицид.

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