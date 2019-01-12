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29. 01. 2019

В Полоцке ротвейлер загрыз тойтерьера пенсионерки

В Полоцке крупный пес без ошейника и намордника, внешне похожий на ротвейлера, напал на пенсионерку, выгуливавшую на поводке своего тойтерьера. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

В связи с инцидентом очевидец вызвал милиционеров, которые застрелили агрессивную собаку, продолжавшую бросаться на людей.

73-летняя женщина не пострадала, но из-за пережитого стресса была вынуждена обратиться к медикам. Ее собака от полученных ран погибла на месте. Устанавливается хозяин нападавшего пса.

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