В Полоцке ротвейлер загрыз тойтерьера пенсионерки

В Полоцке крупный пес без ошейника и намордника, внешне похожий на ротвейлера, напал на пенсионерку, выгуливавшую на поводке своего тойтерьера. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

В связи с инцидентом очевидец вызвал милиционеров, которые застрелили агрессивную собаку, продолжавшую бросаться на людей. 73-летняя женщина не пострадала, но из-за пережитого стресса была вынуждена обратиться к медикам. Ее собака от полученных ран погибла на месте. Устанавливается хозяин нападавшего пса. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby