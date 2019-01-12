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29. 01. 2019

В Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада

Беларусь и Международная федерация шахмат подписали 29 января контракт на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске, а также Кубка мира по шахматам среди женщин в 2020 году, Кубка мира по шахматам среди мужчин в 2021-м и конгресса ФИДЕ в 2022-м.

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Документ подписали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина, передает БелТА.

Всемирная шахматная олимпиада будет проходить две недели.

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