В Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада

Беларусь и Международная федерация шахмат подписали 29 января контракт на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске, а также Кубка мира по шахматам среди женщин в 2020 году, Кубка мира по шахматам среди мужчин в 2021-м и конгресса ФИДЕ в 2022-м.

смотрите также Лукашенко: Беларусь - одна из мощных шахматных держав Документ подписали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина, передает БелТА. Всемирная шахматная олимпиада будет проходить две недели. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby