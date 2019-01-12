Реконструкцию пункта пропуска «Брузги» завершат в мае

В мае запланировано завершение всех работ по реконструкции одного из крупнейших пунктов пропуска на белорусско-польской границе «Брузги». В результате его пропускная способность (прежде всего по грузовому направлению) увеличится, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Несмотря на масштабность работ, пункт пропуска работает в штатном режиме. Более того, пропуск фур в 2018 году увеличился по сравнению с 2017-м более чем на 11 тыс. транспортных средств. Всего же здесь границу пересекло порядка 300 тыс. большегрузов, более 900 тыс. легковых авто и свыше 30 тыс. автобусов.

В 2019 году планируется начать реконструкцию еще одного крупного пункта пропуска - «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. После завершения работ его пропускная способность увеличится почти в три раза до 6 тыс. автомобилей в сутки. За 2018 год через него проследовало около 750 тыс. транспортных средств, что на 40 тыс. больше, чем в 2017-м.