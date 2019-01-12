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29. 01. 2019

Виновник смертельного ДТП на Партизанском проспекте был пьян

Источник фото: Следственный комитет

По факту ДТП, которое произошло ночью 29 января на Партизанском проспекте в Минске, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя Audi за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным следствия, мужчина был пьян.

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В СК отметили, что Audi врезался в стоящий автомобиль МАЗ, ожидающий разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП находящиеся в легковом автомобиле три пассажира и водитель получили травмы, а 23-летний пассажир погиб.

Граждан, которые располагают сведениями о происшествии, просят обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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