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30. 01. 2019

Лапко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Санкт-Петербурге

Вера Лапко

Белорусская теннисистка Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова 30 января в парном разряде вышли в четвертьфинал теннисного турнира в российском Санкт-Петербурге, обыграв американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник - 7:6 (11:9), 7:6 (7:1).

30 января, белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с сербским дуэтом в составе Ольги Данилович и Александры Крунич.

А белорусско-австралийская пара Виктории Азаренко и Дарьи Гавриловой сразится с российским дуэтом Маргариты Гаспарян и Екатерины Макаровой.

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