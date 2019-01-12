На пожаре в Витебске погибла пенсионерка

Днем 29 января в результате пожара в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петруся Бровки в Витебске погибла пенсионерка 1943 года рождения. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Погибшая – хозяйка горевшей квартиры. Из квартир подъезда спасатели эвакуировали девять человек, не пострадали. В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby