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30. 01. 2019

На пожаре в Витебске погибла пенсионерка

Днем 29 января в результате пожара в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петруся Бровки в Витебске погибла пенсионерка 1943 года рождения. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Погибшая – хозяйка горевшей квартиры.

Из квартир подъезда спасатели эвакуировали девять человек, не пострадали. В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. 

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