В Слуцком районе нетрезвая женщина въехала в дерево: пострадал ее сын

В Слуцком районе 29 января около 08:00 33-летняя местная жительница на автомобиле Chrysler вблизи деревни Весея неправильно выбрала скорость, не учла особенности и состояние автомобиля, а также состояние дороги, в результате чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии ее десятилетний сын с травмами был госпитализирован в реанимацию, сообщили в УВД Минооблисполкома.

Ребенок ехал без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Мать же была нетрезва, водительских прав никогда не получала. Страховка и техосмотр у автомобиля отсутствовали.