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30. 01. 2019

В Слуцком районе нетрезвая женщина въехала в дерево: пострадал ее сын

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Слуцком районе 29 января около 08:00 33-летняя местная жительница на автомобиле Chrysler вблизи деревни Весея неправильно выбрала скорость, не учла особенности и состояние автомобиля, а также состояние дороги, в результате чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии ее десятилетний сын с травмами был госпитализирован в реанимацию, сообщили в УВД Минооблисполкома.

Ребенок ехал без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Мать же была нетрезва, водительских прав никогда не получала. Страховка и техосмотр у автомобиля отсутствовали.

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Аварии, ДТП
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