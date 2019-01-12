Азаренко планирует сыграть за Беларусь в матче против Германии

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко не против сыграть за сборную Беларуси по теннису в выездном матче Мировой группы против команды Германии, который состоится 9-10 февраля в Брауншвейге.
«Я планирую принять участие. Не знаю, поставят меня играть или нет», - заявил теннисистка после победы в первом круге на турнире в Санкт-Петербурге, передает «Прессбол».
При этом Виктория Азаренко отметила, что уровень белорусских спортсменок значительно вырос по сравнению с тем, который был, когда она играла в Кубке федерации.
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