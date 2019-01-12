Лукашенко поддержит образовательные учреждения БПЦ на 900 тыс. рублей

В рамках ежегодного предоставления господдержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении из резервного фонда президента Беларуси в 2019 году 905,4 тыс. рублей.

Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников ряда духовных учебных заведений, а также на выплаты стипендий студентам и учащимся, сообщили в Администрации президента.

Сумма выделяемых средств рассчитана согласно требованиям в отношении бюджетных организаций и с учетом расписания и числа обучающихся образовательных учреждений БПЦ.