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30. 01. 2019

В Беларуси сравнялось число безналичных и наличных операций по банковским картам

Число безналичных и наличных операций по сумме по банковским платежным картам в 2018 году впервые практически сравнялось в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Всего по банковским картам было совершено более 1,5 млрд операций на более чем 59,6 млрд рублей. В деньгах доля безналичных операций составила 49,9%, наличных - 50,1%. В 2017 году доля безналичных операций составляла 44,7%, в 2010-м - 13,1%.

По количеству доля безналичных операции составила 86,2% от общего числа, и лишь 13,8% операций были связаны с наличными. Доля безналичных операций в 2019 года было 49,7%, в 2017-м - 83,1%.

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