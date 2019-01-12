В Пинске 80-летнюю пенсионерку судили за продажу пакетов

Экономический суд Брестской области освободил жительницу Пинска от ответственности по малозначительности совершенного административного правонарушения. Осудить 80-летнюю по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП предлагала инспекция министерства по налогам и сборам по Пинску, сообщили в суде.

Налоговики составили протокол об административном правонарушении в виде занятия предпринимательской деятельностью без регистрации за то, что пенсионерка 5 октября 2018 года на рынке Пинска продавала полиэтиленовые пакеты. В ходе контрольной закупки у нее был куплен один пакет за 1 рубль. Также 23 августа 2018 года ее вручали предупреждение об ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации.

Суд пришел к выводу о виновности пенсионерки в совершении правонарушения, но с учетом незначительного ущерба и возраста подсудимой, освободил ее от административной ответственности. Постановление о прекращении дела вступило в законную силу 26 января.