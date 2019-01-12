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30. 01. 2019

В Минске двое молодых людей украли у таксиста телефон

В Минске двое молодых людей ограбили таксиста, который, подвозя их накануне, рассказал о планах продать мобильный телефон. Вскоре один из пассажиров ему позвонил и договорился посмотреть гаджет на автостоянке на улице Волгоградская. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Потенциальный покупатель и его друг долго держали телефон в руках, изучали его, а потом вместе с ним убежали в неизвестном направлении. Водитель такси намеревался продать телефон приблизительно за 1000 рублей.

По горячим следам удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались 21-летние неработающие жители Минского района. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности.

По данному расследуется уголовное дело по ч.2 ст.206 (Грабеж) УК.

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