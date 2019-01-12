Volkswagen начинает производство мобильных зарядных станций для электромобилей

Подразделение Volkswagen Group «Компоненты» анонсировали свое решение начать серийное производство мобильных зарядных станций. Как отмечают представители направления, это станет ключевым фактором успеха в сфере электромобилей. Учитывая прогноз повсеместной электрификации в ближайшие годы, к продукту уже наблюдается большой интерес со стороны потенциальных партнеров.

Что из себя представляет зарядная станция?

Зарядная станция мобильна, она не требует постоянного подключения к электросети. По аналогии с внешним аккумулятором (как powerbank), станция накапливает электроэнергию и может быть использована когда угодно и где угодно, в том числе в режиме «быстрая зарядка». Это также позволит избежать пиковой нагрузки на источник питания утром и вечером, когда все собираются на работу или возвращаются домой. Одновременно от одной

зарядной станции могут подзаряжаться 4 электромобиля. Для более длительного использования на одном и том же месте станцию можно подзарядить от сети переменного тока.

Зарядная станция будет работать на литий-ионной батарее емкостью 360 кВт⋅ч. Такие же аккумуляторы будут применяться в электромобилях I.D-серии на базе платформы MEB. Предвещая в будущем большие объемы использованных аккумуляторов, Volkswagen уже предусмотрел их взаимозаменяемость. То есть, когда батарея в электромобиле теряет свои свойства, она сдается на завод, где проходит тщательный анализ, и может быть повторно использована в мобильной зарядной станции. На каком этапе находится работа над зарядными станциями? Над первыми версиями станций работают еще с 2018 года на заводе в Ганновере, где в настоящее время изготавливают компоненты для двигателей внутреннего сгорания. В планах Volkswagen - перепрофилировать это производство в изготовление элементов для электромобилей. Летом 2019 года будет запущен первый пилотный проект с зарядными станциями в городе Вольфсбург. В первую очередь, производитель предполагает организовать пункты подзарядки на паркингах, в промышленных регионах города, на крупных мероприятиях. Это станет важной частью программы по электрификации городов и распространится на другие населенные пункты уже в начале 2020-го. Серийное производство мобильных зарядных станций назначено на 2020 год. О бренде Volkswagen Автомобили Volkswagen представлены на 150 мировых рынках и имеют более 50 производств в 14 странах. По результатам 2018 года в мире было продано 499 700 коммерческих автомобилей (+0,4% ) и более 6,4 млн (+0,2%) легковых. Наиболее популярными моделями были признаны кроссоверы, каждый пятый переданный клиенту Volkswagen относится к сегменту SUV. В дальнейших планах бренда вывести на рынок еще 30 новых моделей SUV к 2025 году. В 2018 году также наблюдался интерес к автомобилям с электродвигателями, среди которых наибольшей популярностью пользовался e-Golf. Автономное управление, переход на электрический привод и создание диджитал комьюнити - основные направления развития в глобальной стратегии Volkswagen. Volkswagen в Беларуси представлен 8 автоцентрами в Минске и областных городах. В 2018 году бренд установил рекорд продаж и реализовал 6 933 автомобиля, что превысило показатель прошлого года на +24%. Наиболее популярные модели среди белорусов: Polo, Tiguan, Jetta.