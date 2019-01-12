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30. 01. 2019

Volkswagen начинает производство мобильных зарядных станций для электромобилей

Подразделение Volkswagen Group «Компоненты» анонсировали свое решение начать серийное производство мобильных зарядных станций. Как отмечают представители направления, это станет ключевым фактором успеха в сфере электромобилей. Учитывая прогноз повсеместной электрификации в ближайшие годы, к продукту уже наблюдается большой интерес со стороны потенциальных партнеров.

Что из себя представляет зарядная станция? 
 
Зарядная станция мобильна, она не требует постоянного подключения к электросети. По аналогии с внешним аккумулятором (как powerbank), станция накапливает электроэнергию и может быть использована когда угодно и где угодно, в том числе в режиме «быстрая зарядка». Это также позволит избежать пиковой нагрузки на источник питания утром и вечером, когда все собираются на работу или возвращаются домой. Одновременно от одной
зарядной станции могут подзаряжаться 4 электромобиля. Для более длительного использования на одном и том же месте станцию можно подзарядить от сети переменного тока.
 
Зарядная станция будет работать на литий-ионной батарее емкостью 360 кВт⋅ч. Такие же аккумуляторы будут применяться в электромобилях I.D-серии на базе платформы MEB. Предвещая в будущем большие объемы использованных аккумуляторов, Volkswagen уже предусмотрел их взаимозаменяемость. То есть, когда батарея в электромобиле теряет свои свойства, она сдается на завод, где проходит тщательный анализ, и может быть повторно использована в мобильной зарядной станции.
 
 
На каком этапе находится работа над зарядными станциями?
 
Над первыми версиями станций работают еще с 2018 года на заводе в Ганновере, где в настоящее время изготавливают компоненты для двигателей внутреннего сгорания. В планах Volkswagen - перепрофилировать это
производство в изготовление элементов для электромобилей.
 
Летом 2019 года будет запущен первый пилотный проект с зарядными станциями в городе Вольфсбург. В первую очередь, производитель предполагает организовать пункты подзарядки на паркингах, в промышленных регионах города, на крупных мероприятиях. Это станет важной частью программы по электрификации городов и распространится на другие населенные пункты уже в начале 2020-го.
 
Серийное производство мобильных зарядных станций назначено на 2020 год.
 
О бренде Volkswagen
 
Автомобили Volkswagen представлены на 150 мировых рынках и имеют более 50 производств в 14 странах. По результатам 2018 года в мире было продано 499 700 коммерческих автомобилей (+0,4% ) и более 6,4 млн (+0,2%) легковых. Наиболее популярными моделями были признаны кроссоверы, каждый пятый переданный клиенту Volkswagen относится к сегменту SUV. В дальнейших планах бренда вывести на рынок еще 30 новых моделей SUV к 2025 году. В 2018 году также наблюдался интерес к автомобилям с электродвигателями, среди которых наибольшей популярностью пользовался e-Golf.
 
Автономное управление, переход на электрический привод и создание диджитал комьюнити - основные направления развития в глобальной стратегии Volkswagen. Volkswagen в Беларуси представлен 8 автоцентрами в Минске и областных городах. В 2018 году бренд установил рекорд продаж и реализовал 6 933 автомобиля, что превысило показатель прошлого года на +24%. Наиболее популярные модели среди белорусов: Polo, Tiguan, Jetta.

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