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30. 01. 2019

Второй год подряд карта рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) отмечена наградой «Брэнд года»

Карта рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) удостоена серебряной медали профессионального конкурса «Брэнд года 2018» в номинации «Карты рассрочки». Исследование проводилось компанией SATIO в декабре 2018 года методом online-опроса. Годом ранее в этой же номинации брэнд карты «Черепаха» по итогам исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси был отмечен бронзовой наградой.

Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, связей с общественностью и маркетинга банка ВТБ (Беларусь): «Нам особенно приятно, что столь высокой оценкой мы отмечены именно в той номинации, где лидеров определяют сами потребители. Мы благодарим организаторов конкурса, наших многочисленных партнеров, а также всех наших клиентов. Банк ВТБ всегда стремится предоставлять лучший сервис, и эта награда станет для нас еще одним стимулом совершенствовать наши финансовые услуги и продукты».

Карточка «Черепаха» - универсальная карточка рассрочки банка ВТБ (Беларусь), которая дает возможность совершать покупки без переплат по процентам в сети магазинов-партнеров, рассчитываться в любой торговой точке мира, а также снимать наличные денежные средства в счет установленного лимита овердрафта.

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