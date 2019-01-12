В «Брузгах» 5 тыс. квадратных метров ковров «забыли» заявить в документах

Следовавший из Бельгии через пункт пропуска «Брузги» перевозчик «забыл» задекларировать товар стоимостью почти 24 тыс. рублей. Автомобиль DAF, в котором таможенники обнаружили незаконно перемещаемый товар, следовал в Беларусь с коврами и напольными покрытиями, сообщили Телеграфу в Гродненской региональной таможне.

При проведении таможенного контроля было выявлено возможное наличие «лишнего» товара: в грузовом отсеке товара оказалось в 2,5 раза больше, чем было заявлено в документах. Не задекларировав почти 5 тыс. квадратных метров коврового покрытия субъект хозяйствования мог сэкономить 10 тыс. рублей.

По выявленному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП.