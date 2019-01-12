В Горках обрушилась крыша частного дома

Днем 29 января в Горках обрушилась кровля частного жилого дома по улице Якубовского. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

64-летняя хозяйка дома с семьей – сыном, его сожительницей и внучкой – на момент обрушения находились в доме. Услышав треск, они самостоятельно вышли из дома. Пострадавших нет.

Хозяйка дома с сыном и его сожительницей будут временно проживать в комнате сожительницы сына в общежитии, внучка – в социально-педагогическом центре в деревне Рудковщина.