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30. 01. 2019

В Горках обрушилась крыша частного дома

Источник фото: МЧС

Днем 29 января в Горках обрушилась кровля частного жилого дома по улице Якубовского. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

64-летняя хозяйка дома с семьей – сыном, его сожительницей и внучкой – на момент обрушения находились в доме. Услышав треск, они самостоятельно вышли из дома. Пострадавших нет.

Хозяйка дома с сыном и его сожительницей будут временно проживать в комнате сожительницы сына в общежитии, внучка – в социально-педагогическом центре в деревне Рудковщина. 

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