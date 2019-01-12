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30. 01. 2019

ГКНТ и Фонд «Сколково» намерены продолжить сотрудничество

Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и председатель российского Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в сфере коммерциализации и венчурного финансирования проектов, защиты интеллектуальной собственности и технологического прогнозирования.

Стороны также обсудили актуализацию соглашения о сотрудничестве и активизацию двухстороннего взаимодействия в рамках Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, сообщили в ГКНТ.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2012 году.

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