ГКНТ и Фонд «Сколково» намерены продолжить сотрудничество

Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и председатель российского Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в сфере коммерциализации и венчурного финансирования проектов, защиты интеллектуальной собственности и технологического прогнозирования.

Стороны также обсудили актуализацию соглашения о сотрудничестве и активизацию двухстороннего взаимодействия в рамках Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, сообщили в ГКНТ.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2012 году.