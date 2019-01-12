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30. 01. 2019

Гомельские таможенники изъяли более 1,5 кг марихуаны

Сотрудниками Гомельской таможни во взаимодействии с сотрудниками МВД в Калинковичах пресекли незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

У нескольких граждан Беларуси, в том числе дома и в автомобилях, обнаружили в общей сложности  более 1,5 килограмма марихуаны.  

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч.2 ст. 328 УК. Фигурантам, жителям Калинковичей и Мозыря, - от  25 до 30 лет.

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