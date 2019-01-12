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30. 01. 2019

Глава белорусского парламента заявил об угрозе роста политической активности

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей 30 января напомнил, что впереди страну ожидают две избирательные кампании, и это неизбежно повлечет за собой рост политической активности.

«Ни в коем случае нельзя допустить всплеска деструктивных настроений в обществе. Все наши усилия по развитию экономики, повышению благосостояния людей будут тщетными, если мы не сохраним общественный мир и согласие», - заявил он, сообщает «Беларусь Сегодня».

По его словам, депутатам необходимо проводить активную разъяснительную работу с населением, внимательно отношение к вопросам и проблемам граждан.

Владимир Андрейченко призвал депутатов анализировать общественные инициативы, выявлять причины недовольства граждан, активно работать с местными властями по их устранению.

«Жилье, уровень социальной защищенности, занятость - это вопросы, на фоне которых для наших граждан все остальное вторично», - подчеркнул он.

По его мнению, большой общественный резонанс могут вызвать также законопроекты в здравоохранения, экологии, организации дорожного движения.

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