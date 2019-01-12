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30. 01. 2019

Житель Минска задушил свою мать

В Минске возбуждено уголовное дело об убийстве 61-летней женщины. Вечером 28 января в милицию обратился 37-летний мужчина, который заявил, что задушил свою мать. Выбывшая на место происшествия следственно-оперативная группа подтвердила информацию о смерти женщины.

По данным СК, подозреваемый в ходе внезапно возникшей ссоры задушил свою мать, а затем отправился в милицию с чистосердечным признанием.

Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.

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