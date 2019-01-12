Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 14:47
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

Бывшего замглавы минздрава могут посадить на 6 лет

Источник фото: tut.by

Прокурор Юрий Шерснев во время судебных прений в Минском городском суде 30 января запросил для бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом пять лет занимать руководящие должности.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение), передает БелаПАН.

Для бывшего главврача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка прокурор запросил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества и запретом пять лет занимать руководящие должности. Его обвиняли по двум статьям за получение взятки повторно, в особо крупном размере (чч. 2 и 3 ст. 430 УК) и за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Но прокурор заявил, что вина по второй статье не доказана.

Оба фигуранты дела уже возместили ущерб в размере около 25 тыс. долларов каждый.

Это Интересно
Коррупция
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.