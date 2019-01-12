В Гродно старшеклассник «заминировал» школу

В Гродно учащийся одной из школ через социальные сети распространил информацию о минировании им учебного заведения. В связи с этим 30 января была проведена эвакуация учеников и сотрудников школы, сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

При этом ни правоохранители, ни саперы, ни судебные экспертизы не смогли обнаружить в школе взрывных устройств.

А по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК в отношении 16-летнего учащегося.