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30. 01. 2019

В Гродно старшеклассник «заминировал» школу

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Гродно учащийся одной из школ через социальные сети распространил информацию о минировании им учебного заведения. В связи с этим 30 января была проведена эвакуация учеников и сотрудников школы, сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

При этом ни правоохранители, ни саперы, ни судебные экспертизы не смогли обнаружить в школе взрывных устройств.

А по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК в отношении 16-летнего учащегося.

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