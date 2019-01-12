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30. 01. 2019

В Рогачевском районе столкнулись два грузовика

Источник фото: МЧС

Утром 30 января в деревне Высокое Рогачевского района Гомельской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате  лобового столкновения двух грузовых автомобилей МАЗ 5516, в одном из них оказался зажат водитель 1994 года рождения, а водителя второго автомобиля – мужчину 1959 года рождения – очевидцы деблокировали еще до прибытия спасателей.

Работники МЧС деблокировали пострадавшего и передали врачам. Оба водителя госпитализированы.   

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