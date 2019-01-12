В Рогачевском районе столкнулись два грузовика

Утром 30 января в деревне Высокое Рогачевского района Гомельской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей МАЗ 5516, в одном из них оказался зажат водитель 1994 года рождения, а водителя второго автомобиля – мужчину 1959 года рождения – очевидцы деблокировали еще до прибытия спасателей. Работники МЧС деблокировали пострадавшего и передали врачам. Оба водителя госпитализированы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby